ФАС: Microsoft дискриминировала сторонних производителей антивирусного ПО

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе рассмотрения дела в отношении Microsoft Corporation по признакам нарушения антимонопольного законодательства выявила дополнительные обстоятельства, свидетельствующие о создании дискриминационных условий.

Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

В частности, компания вводила ограничения в части формы и сроков уведомления пользователей антивирусного программного обеспечения сторонних производителей, включала в требования для антивирусного ПО (Antimalware Platform Requirements) раздел, несоответствие которому будет основанием для блокировки и отказу от переноса в обновленные версии операционной системы антивирусного ПО.

Также компания блокировала антивирусное ПО сторонних производителей и активировала антивирусное ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия.

Microsoft рассмотрит информацию от ФАС и продолжит работу с "Лабораторией Касперского" и поставщиками антивирусного ПО, чтобы обеспечить безопасность пользователей, сообщили ТАСС в компании. Кроме того, компания намерена действовать в соответствии с законами о конкуренции. "Мы плотно взаимодействуем с производителями антивирусов и предприняли ряд шагов для рассмотрения их отзывов", - добавили в компании.

Рассмотрение дела против американской компании будет продолжено, уточняется в сообщении ФАС. Дело было возбуждено по обращению "Лаборатории Касперского", которая 6 июня подала аналогичную жалобу в Еврокомиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии.

ФАС против Microsoft

В ноябре 2016 г. ФАС возбудила дело против Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского". Как поясняла компания, Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могут в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляет последних без защиты, ограничивает их возможности выбора антивирусного программного обеспечения и ведет к тому, что сторонние производители несут финансовые потери.

В частности, Microsoft дает разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий операционной системы Windows 10. За эти несколько дней разработчики не успевают должным образом модифицировать свои решения, обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии ОС. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял 2 месяца и 6 календарных дней.

Кроме того, если пользователь переходит на Windows 10, а текущая версия антивирусного ПО несовместима с этой операционной системой, клиент не информируется о необходимости установки совместимой версии. При этом стороннее антивирусное ПО удаляется, и вместо него включается Windows Defender без явного согласия на это пользователя.

В Microsoft в свою очередь ТАСС сообщали, что корпорация сотрудничает с ФАС. Windows 10 создавалась с акцентом на обеспечение постоянной безопасности пользователей и соответствует требованиям российского антимонопольного законодательства, указывали в Microsoft.