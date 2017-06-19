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Силуанов: доначисление акцизов для импортеров вин задним числом проводиться не будет

Экономика и бизнес
19 июня, 11:11 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 19, июня. /ТАСС

Ранее Минфин выступил против доначисления сумм акциза российским импортерам вин задним числом

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ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Доначисление акцизов для импортеров вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) задним числом проводиться не будет, такое решение было принято. Об этом сообщил журналистам в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Это тоже был один из законов, где говорится о том, что мы не будем требовать уплаты повышенных акцизов за 2016 год и четыре месяца текущего года. Такое решение было принято", - сказал он.

Ранее Минфин выступил против доначисления сумм акциза российским импортерам вин задним числом.

История вопроса

Как сообщалось, 11 мая Минфин подписал приказ, который выводит из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, так как уменьшенные ставки на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП возможны, только если субъект РФ сам определяет географические объекты, в границах которых произведен этот алкогольный напиток. В письме также содержалось предложение взыскать с импортеров недополученные суммы с акцизов, заплаченных в 2016 году.

После дифференциации ставок в 2016 году ставка акциза на вино составляла 9 рублей за литр, на игристое вино - 26 рублей за литр, а на вино и шампанское с ЗГУ и ЗНМП - 5 и 13 рублей за литр соответственно.

С 1 января 2017 года ставка акциза на тихие вина была повышена до 18 рублей, на игристые вина - до 36 рублей за литр. При этом на вино с ЗГУ и ЗНМП ставка сохранилась на уровне 2016 года - 5 рублей за литр, на игристые вина с ЗГУ и ЗНМП - установлена на уровне 14 рублей за литр.

При этом в пресс-службе ФТС ТАСС сообщали, что ведомство намерено взыскать с импортеров вина недополученные за 2016 год суммы акцизов.

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