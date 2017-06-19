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Минфин рассматривает возможность слияния ФНБ и Резервного фонда

Экономика и бизнес
19 июня, 11:05 дата обновления: 19 июня, 11:09 UTC+3

Глава ведомства также не исключил изменения законодательства для этой цели

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Михаил Метцель/ТАСС

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Резервный фонд РФ в следующем году может пополниться на 623 млрд рублей.

Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС.

"Мы считаем, что те решения, которые были приняты по Фонду национального благосостояния по инвестированию в инфраструктурные проекты, они должны быть выполнены. Но другая оставшаяся часть ФНБ - это тот же самый источник для финансирования расходов федерального бюджета, такие же средства, как и Резервный фонд. Не исключаю, что мы можем рассмотреть вопрос о консолидации ресурсов этих резервных фондов для того, чтобы создать единый объем финансирования ресурсов источников дефицита бюджета", - сказал министр. Вторая часть ФНБ пойдет на финансирование инфраструктурных проектов, добавил он.

Министр отметил, что в этой связи важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния.

Слияние суверенных фондов потребует изменений законодательства, но с правительством такая идея не обсуждалась, отметил также Силуанов. "Здесь есть такие формальности с софинансированием пенсионных накоплений и баланс Пенсионного фонда. По сути, мы сейчас уже используем и будем в этом году задействовать средства ФНБ. Бюджет - это общее покрытие. На что он тратится? На баланс Пенсионного фонда, как написано. Или лучше направить это на общие источники финансирования дефицита бюджета? На наш взгляд, путем изменения законодательства можно было бы дать больше маневренности для использования средств резерва", - сказал Силуанов.

Он отметил, что обсуждения возможности слияния суверенных фондов - Резервного фонда и ФНБ пока идут только внутри Министерства финансов РФ.

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