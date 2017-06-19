Путин подписал закон о повышении до 1 млн рублей предельного взноса на инвестсчет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий порог первого взноса на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с нынешних 400 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Законопроект предусматривает увеличение до 1 млн рублей совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение календарного года с момента его открытия. Для индивидуальных инвестиционных счетов, открытых до даты вступления документа в силу, сумма денежных средств, которые могут быть переданы по договору на ведение ИИС в течение 2017 года, не может превышать 1 млн рублей.

Размер предельного налогового вычета по ИИС не будет меняться - он останется на прежнем уровне в 52 тыс. рублей.

Кроме того, поправки предоставляют попавшему под санкции эмитенту, которому запрещаются сделки или ограничиваются операции с ценными бумагами, право обратиться в Банк России с заявлением о сохранении индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по истечении трех месяцев с момента госрегистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг. Такое заявление подается в Банк России одновременно с представлением документов на госрегистрацию отчета об итогах допвыпуска.

ИИС является счетом, который могут открыть физические лица - инвесторы на фондовом рынке - и передать его в управление брокерской или управляющей компании.