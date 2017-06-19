Курс евро превысил 65 рублей впервые с 1 февраля

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 33 копейки по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки 65,03 рубля впервые с 1 февраля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На открытии торгов курс евро составлял 64,68 руб.
Ранее курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 58 руб., обновив максимум за месяц с 18 мая.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% и составила 47,22 доллара за баррель.