Овсянников назначил нового директора Корпорации развития Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в понедельник на заседании правительства представил нового руководителя акционерного общества "Корпорация развития Севастополя" - политика, общественного деятеля и бизнесмена Олега Николаева.

Ранее Николаев рассматривался в качестве кандидата от Партии роста на пост губернатора Севастополя на выборах, которые состоятся 10 сентября 2018 года. Однако, как стало известно в минувшую субботу, на съезде партии было решено Николаева не выдвигать, а поддержать врио губернатора Овсянникова. Сам Николаев при этом сообщил ТАСС, что ему предложена должность директора Корпорации развития Севастополя.

"Рад приветствовать Олега Николаева в нашей команде. Оставив в стороне политику, мы можем сосредоточиться на действительно полезной для севастопольцев совместной работе - это создание новых рабочих мест, разработка качественных инвестпроектов, привлечение инвестиций, строительство индустриального парка и многое другое", - сказал Овсянников.

Врио губернатора напомнил, что стратегия социально- экономического развития Севастополя до 2030 года сейчас проходит согласование в федеральных министерствах, сейчас необходимо соответствующим образом выстраивать деятельность структур власти города, отвечающих за реализацию приоритетов и направлений его развития.

Также Овсянников сообщил, что новым директором департамента приоритетных проектов развития Севастополя назначен Николай Брусникин, до этого руководивший корпорацией развития города.

Корпорация развития Севастополя

Акционерное общество "Корпорация развития Севастополя" со стопроцентным участием государства в лице правительства Севастополя создано в октябре 2016 года, и сейчас, как сообщил бывший ее руководитель Брусникин, сформирована юридическая база для ее работы, а также уставный фонд в 10 млн рублей. Однако штат сотрудников пока не набран и фактически корпорация деятельность не осуществляет.

Николаев, комментируя свое назначение, отметил, что за последние три года Севастополь не развивался, а свои задачи на новой должности он видит в создании понятных для бизнеса условий работы в городе, привлечении крупных инвесторов. "Могу сказать как бизнесмен, что за три года у нас не появилось понятных для бизнеса правил игры", - добавил он.

Помимо этого, по словам Николаева, в ближайшее время будет определено разграничение компетенций между Корпорацией развития Севастополя и департаментом приоритетных проектов, чтобы не допустить дублирования функций, но при этом наладить конструктивное взаимодействие между ними.