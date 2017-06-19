На Российско-китайском ЭКСПО в Харбине были подписаны соглашения на сумму $4,4 млрд

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Участники завершившихся в понедельник IV Российско-китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической выставки заключили более 100 соглашений о намерениях на общую сумму 30 млрд юаней (около $4,4 млрд). Об этом сообщил оргкомитет мероприятия.

"В выставке приняли участие бизнесмены и предприятия из 74 стран и регионов мира. Среди них 1249 компаний из 42 государств и регионов мира представили собственные стенды", - говорится в распространенных организаторами документах.

IV Российско-китайское ЭКСПО проходило в Харбине с 15 по 19 июня. В выставке приняли участие 75 российских компаний, а также делегации из нескольких десятков регионов РФ. Площадь российской экспозиции составила около 3,3 тыс. кв. метров.

Об ЭКСПО

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв.м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе ЭКСПО прошло там же в 2015 году, в мероприятии приняли участие 1279 предприятий и организаций и около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге. На выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. Во время форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.