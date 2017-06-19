Банк России утвердил методологию "Эксперт РА" по рейтингам регионов

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Банк России утвердил методологию агентства "Эксперт РА" (бренд RAEX) по составлению рейтингов регионов, о решении будет объявлено на этой неделе. Об этом сообщила журналистам в Новосибирске директор департамента развития финансовых рынков ЦБ РФ Елена Чайковская.

"Методологию "Эксперт РА" по рейтингованию региональных властей мы уже утвердили внутри Центрального банка, и это решение будет объявлено буквально на этой неделе", - сказала Чайковская.

Методология "Эксперт РА" по нефинансовым корпоративным заемщикам пока находится в работе, сроки согласования неизвестны, добавила она.

"Что касается методики по корпоративным заемщикам, мы очень надеемся, что это пройдет максимально быстро, но по срокам гарантировать не можем, что это будет до 14 июля. Если инвесторам важно наличие рейтинга эмитентов, которые планируют размещаться в июле и августе, то заемщики могут обратиться в АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство - прим. ТАСС), чтобы не рисковать", - сообщила Чайковская.

Сейчас в большинстве случаев в регуляторных целях используются рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Например, госсредства могут храниться только в банках с рейтингом этого агентства. В начале апреля ЦБ объявил, что до 14 июля рейтинг АКРА должны получить банки, которые хотят и дальше хранить пенсионные накопления. Кроме того, до 14 июля требуется рейтинг и при включении облигаций субъектов РФ и российских юридических лиц в ломбардный список.

23 мая источники ТАСС сообщали, что регулятор согласовал методологию рейтингового агентства "Эксперт РА" по присвоению рейтингов банкам и субъектам РФ. Управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов ранее говорил ТАСС, что согласование методологии в перспективе означает, что ЦБ разрешит использовать рейтинги агентства в регуляторных целях, в том числе и в ломбардном списке ЦБ. Но конкретные решения принимает совет директоров ЦБ. Позднее Банк России согласовал методологию агентства "Эксперт РА" по присвоению рейтингов банкам.