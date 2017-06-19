В Думу внесли законопроект об упрощении порядка исполнения контрактов по гособоронзаказу

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект, отменяющий необходимость обеспечения контракта по гособоронзаказу в случае банковского сопровождения, внесен в Госдуму. Инициированный президентом документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Сейчас контракт необходимо обеспечивать залогом либо банковской гарантией.
Для головных исполнителей гособоронзаказа (с кем заключил контракт госзаказчик) предусматривается увеличение лимита на оплату расходов до 5 млн рублей в месяц при сохранении установленного лимита в 3 млн рублей для остальных исполнителей. Кроме того, предлагается предоставить головным исполнителям право возвращать с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, перечисленные им банком суммы кредитов и процентов по ним. Сейчас такое право есть только у исполнителей в связи с тем, что в ходе работы над госзаказом может меняться состав исполнителей.
Контролирующий орган в сфере гособоронзаказа будет вести реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за уклонение от заключения контракта на поставку необходимой для выполнения гособоронзаказа продукции. Правительство получает право вводить ограничения на оказание господдержки организациям, включенным в этот реестр.
Законопроект также вводит норму об утверждении антимонопольным органом порядка рассмотрения информации о фактах повышения поставщиками более чем на 5% цены на продукцию, необходимую для исполнения гособоронзаказа.