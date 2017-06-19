В Думу внесли законопроект об упрощении порядка исполнения контрактов по гособоронзаказу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект, отменяющий необходимость обеспечения контракта по гособоронзаказу в случае банковского сопровождения, внесен в Госдуму. Инициированный президентом документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Сейчас контракт необходимо обеспечивать залогом либо банковской гарантией.

Для головных исполнителей гособоронзаказа (с кем заключил контракт госзаказчик) предусматривается увеличение лимита на оплату расходов до 5 млн рублей в месяц при сохранении установленного лимита в 3 млн рублей для остальных исполнителей. Кроме того, предлагается предоставить головным исполнителям право возвращать с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, перечисленные им банком суммы кредитов и процентов по ним. Сейчас такое право есть только у исполнителей в связи с тем, что в ходе работы над госзаказом может меняться состав исполнителей.

Контролирующий орган в сфере гособоронзаказа будет вести реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за уклонение от заключения контракта на поставку необходимой для выполнения гособоронзаказа продукции. Правительство получает право вводить ограничения на оказание господдержки организациям, включенным в этот реестр.

Законопроект также вводит норму об утверждении антимонопольным органом порядка рассмотрения информации о фактах повышения поставщиками более чем на 5% цены на продукцию, необходимую для исполнения гособоронзаказа.