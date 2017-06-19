Кабмин выделил около 1,4 млрд рублей на поддержку духовно-просветительских НКО

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, общая сумма субсидий составляет 1,416 млрд рублей. Помощь получат 25 организаций.