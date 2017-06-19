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Кабмин выделил около 1,4 млрд рублей на поддержку духовно-просветительских НКО

Экономика и бизнес
19 июня, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Помощь получат 25 организаций

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, общая сумма субсидий составляет 1,416 млрд рублей. Помощь получат 25 организаций.

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