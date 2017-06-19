"АвтоВАЗ" не будет выплачивать дивиденды за 2016 год из-за убытка

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" не планирует выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2016 года из-за убытка, говорится в материалах к годовому общему собранию акционеров, которое состоится 30 июня в Тольятти.
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать в связи с тем, что общество за этот период не получило прибыли", - отмечается в материалах.
В 2016 году "АвтоВАЗ" получил чистый убыток в размере 44,8 млрд рублей, что более чем на треть меньше убытка по итогам 2015 года.
Компания не выплачивала дивиденды акционерам с 2008 года.