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Деньги Фонда защиты вкладчиков нельзя использовать для страхования ИИС

Экономика и бизнес
19 июня, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Сейчас в фонде сосредоточены 1,3 млрд рублей

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Использование средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров на страхование инвестиций на фондовом рынке невозможно, заявил ТАСС глава фонда Марат Сафиулин.

Сейчас в этом фонде 1,3 млрд рублей. Фонд был создан в 1995 году для защиты граждан, которые потеряли деньги из-за участия в финансовых пирамидах. С идеей отдать эти средства на страхование инвестиций граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Средства Фонда сформированы без участия профессиональных участников рынка ценных бумаг. Эти деньги имеют определенное целевое назначение, и с учетом имеющихся обязательств перед гражданами, пострадавшими от деятельности финансовых пирамид, их использование для выплат владельцам ИИС на сегодняшний день невозможно", - сказал Сафиулин.

По его мнению, сначала компенсационный фонд должен формироваться за счет взносов профучастников и, "возможно, за счет использования средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций финансового рынка". "И только после этого можно говорить об исполнении страховых обязательств по страховым случаям", - напоминает Сафиулин.

Законопроект о страховании инвестиций на ИИС был внесен Аксаковым в Госдуму в январе 2017 года. Первое чтение законопроекта должно состояться 21 июня.

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