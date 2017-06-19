В Харбине завершилось российско-китайское ЭКСПО

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Итогом завершившихся в понедельник IV Российско-китайского ЭКСПО и Харбинской международной торгово-экономической выставки стало подписание соглашений о намерениях на общую сумму 30 млрд юаней (около $4,4 млрд), сообщили организаторы мероприятия. Посетили мероприятия выставки и ЭКСПО около 240 тыс. человек.

В выставке приняли участие представители 74 стран и регионов мира, 1 тыс. 249 компаний выставили собственные стенды. Россия была представлена на выставке 75 различными компаниями.

Товарооборот вырос на треть

Вопрос важности совместного ЭКСПО и других мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран, в ходе открытия российской экспозиции подкрепил статистическими данным министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он сообщил журналистам, что с начала 2017 года товарооборот России и Китая вырос на 30-40% по сравнению с 2016 годом ($66,1 млрд). "Тренд нужно поддерживать, и эти выставки этому помогают", - отметил он, добавил, что к 2020 году товарооборот двух стран должен достичь $200 млрд.

Харбинская выставка - одно из крупнейших подобных мероприятий. В ней приняли участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов. Общая площадь российской экспозиции составила около 3,3 тыс. кв. метров.

YotaPhone и турбины

Одним из главных событий ЭКСПО стала презентация нового поколения смартфонов YotaPhone 3, разработанного совместно российскими и китайскими специалистами. Разработчики сообщили, что смартфон выпустят в двух версиях - с 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти стоимостью $350 и $450 соответственно. Он располагает, как и предыдущие модели, двумя независимыми дисплеями, один из которых - на задней панели смартфона - спроектирован по технологии электронных чернил.

Представители "Ростеха" также поделились планами относительно дальнейшего сотрудничества с Китаем. Как сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, к концу года холдинг "Вертолеты России" и китайская AVIC готовят проект контракта по тяжелому российско-китайскому вертолету AHL (Advanced Heavy Lifter), который может быть заключен к концу года.

Кроме того, отметил Кладов, разработчики российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета рассчитывают привлечь к участию в проекте и другие страны.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") и китайская Harbin Turbine Company подписали соглашения о поставках, лицензионном производстве и разработке газотурбинных установок.

Транспортный вопрос

Одной из главных тем дискуссий в рамках мероприятий ЭКСПО стало транспортное сообщение между двумя странами. На это обратил особое внимание Орешкин, приведя в качестве примера позитивного взаимодействия строительство первого железнодорожного моста через реку Амур, который возводится в Еврейской автономной области в районе населенных пунктов Нижнеленинское (РФ) и Тунцзян (КНР).

Однако вопрос не только в инфраструктуре, но и в законодательстве двух стран. Наличие барьеров в этой сфере отмечают автомобильные перевозчики. "Существующее межправительственное соглашение между Россией и Китаем не предусматривает очень многие вещи, так как оно работает с 1992 года. Сейчас у нас возникают вопросы, особенно по перевозке опасных грузов, скоропортящихся продуктов, пассажирским перевозкам и обмену разрешениям", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора Агентства автомобильного транспорта Руслан Лужецкий.

Решению вопросов могут поспособствовать таможенные службы, и в рамках ЭКСПО соответствующие ведомства России, Китая, а также Монголии договорились о создании трехсторонней рабочей группы, которая будет решать вопросы межтаможенного взаимодействия.

Регионы ищут инвесторов

Ряд российских регионов направил свои делегации в Харбин, чтобы с одной стороны найти в Китае инвесторов для своих проектов, с другой - представить продукцию, которую могли бы экспортировать. "Мы предложили здесь китайским партнерам 10 инвестиционных проектов. В их числе как строительство производства бутилированной питьевой воды, так и проект, связанный с производством электрооборудования, а также проекты в области туризма", - сказал ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Хабаровский край предлагает китайским инвесторам лесоперерабатывающие и горнодобывающие производства, Челябинская область - проект строительства скоростной магистрали в Екатеринбург, Нижегородская область - совместное производство судов на воздушной подушке.

По многим проектам достигнуты предварительные договоренности. Как сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, китайские партнеры заинтересовались проектами производства противовирусных препаратов в регионе, который оценивается в 300 млн рублей, а также созданием в Китае совместного производства удобрений на основе торфа, который будет поставляться с Урала.

Компания "Особые экономические зоны" заключила два соглашения с одним из крупнейших китайских производителей продуктов питания - Jilin Xingrong Food Co. и крупным туристическим и гостиничным оператором из Харбина - Harbin Modern Group Co. Оба соглашения касаются развития особой экономической зоны "Байкальская гавань", где реализуют проекты в области туризма 12 резидентов, китайские инвесторы станут следующими.

Интерес у китайской стороны вызвали и поставки продукции, производимой в российских регионах. Нижегородская область достигла предварительных договоренностей о поставках мороженого, шоколада и обоев премиум-класса. Ямало-Ненецкий автономный округ планирует отправлять в Китай продукцию оленеводства и переработки дикоросов - варенье из северных ягод и травяные чаи.

Российские деликатесы

Продукты питания, привезенные из России, вызвали у китайцев огромный интерес. Как сообщил на пресс-конференции по итогам выставки заместитель главы организационного комитета Э Чжунци, наибольший ажиотаж вызвали производители меда и печенья. Еще в советское время, 30 лет назад, в Харбин поставляли печенье из СССР, "и многие жители города ностальгируют по нему до сих пор", пояснил Э Чжунци.

Неформальным брендом ЭКСПО стало российское мороженое. Как сообщила ТАСС предприниматель Чжан Синьсинь, лучше всего раскупают обычный пломбир, однако в целом китайцы высоко ценят любое мороженое из России. "Мы торгуем российским мороженым в Китае уже семь лет, и год от года наши обороты растут. О том, как президент Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину российское мороженое, много сообщалось в китайских СМИ, поэтому российское мороженое прославилось в Китае", - объяснила она.

Пользовались популярностью российские колбасы и другие мясные продукты, конфеты, рыбные консервы и алкогольные напитки. Их, отмечают российские предприниматели, в Китае воспринимают как "интересную экзотику".

Об ЭКСПО

Первая Российско-китайская ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялась в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Вторая ЭКСПО прошла там же в 2015 году, в мероприятии приняли участие 1 тыс. 279 предприятий и организаций и около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-китайское ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. На выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. Во время форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.