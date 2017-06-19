Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Авиакомпания UTair оштрафована за овербукинг

Экономика и бизнес
19 июня, 13:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, июня. /ТАСС

20 февраля авиаперевозчик отказал пяти пассажирам в регистрации и посадке на рейс Игрим - Тюмень

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Ладислав Карпов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала авиакомпанию UTair после того как не всем купившим билеты на рейс пассажирам хватило мест в самолете, то есть сложилась ситуация, получившая название овербукинг (избыточное бронирование). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения авиакомпанией UTair законодательства о защите прав потребителей в связи с отказом пассажирам в воздушной перевозке. Установлено, что вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ 20 февраля 2017 года авиакомпания в связи с ограничением предельной коммерческой загрузки воздушного судна отказала пяти пассажирам в регистрации и посадке на рейс по маршруту Игрим - Тюмень", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований. "Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.

Овербукинг, который практикуют некоторые зарубежные авиакомпании, не соответствует воздушному законодательству РФ.

Смотрите также

Прокуратура начала проверку из-за овербукинга на рейсе авиакомпании "Победа"

United Airlines будет выплачивать до $10 тысяч отказавшимся от полета при овербукинге

Глава Минтранса РФ: введения овербукинга в скором времени ожидать не стоит

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"
2
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессией
3
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
5
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
6
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама