Авиакомпания UTair оштрафована за овербукинг

Эксперт: введение системы видеопомощи судьям добавила интереса к Кубку конфедерацийСпорт 19 июня, 14:22
Минобороны назвало уничтожение американцами сирийского Су-22 военной агрессиейПолитика 19 июня, 14:12
Мутко: Шубенков и Ласицкене на каждом старте подтверждают свой мировой уровеньСпорт 19 июня, 14:11
Мутко: не нужно забегать вперед в вопросе использования видеоповторов в РФПЛСпорт 19 июня, 14:05
Аномальная жара в пяти регионах Западной Сибири продлится до 21 июняСибирь 19 июня, 14:00
Авиакомпания UTair оштрафована за овербукингЭкономика и бизнес 19 июня, 13:55
Мутко: российские фехтовальщики подтвердили свой высокий класс на ЧЕ в ТбилисиСпорт 19 июня, 13:53
Половина врачей хотели бы перейти из государственных в частные клиникиОбщество 19 июня, 13:45
Мутко: оргкомитет в целом доволен посещаемостью первых матчей Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала авиакомпанию UTair после того как не всем купившим билеты на рейс пассажирам хватило мест в самолете, то есть сложилась ситуация, получившая название овербукинг (избыточное бронирование). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения авиакомпанией UTair законодательства о защите прав потребителей в связи с отказом пассажирам в воздушной перевозке. Установлено, что вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ 20 февраля 2017 года авиакомпания в связи с ограничением предельной коммерческой загрузки воздушного судна отказала пяти пассажирам в регистрации и посадке на рейс по маршруту Игрим - Тюмень", - уточнили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований. "Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.
Овербукинг, который практикуют некоторые зарубежные авиакомпании, не соответствует воздушному законодательству РФ.