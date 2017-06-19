Авиакомпания UTair оштрафована за овербукинг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура оштрафовала авиакомпанию UTair после того как не всем купившим билеты на рейс пассажирам хватило мест в самолете, то есть сложилась ситуация, получившая название овербукинг (избыточное бронирование). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения авиакомпанией UTair законодательства о защите прав потребителей в связи с отказом пассажирам в воздушной перевозке. Установлено, что вопреки требованиям Воздушного кодекса РФ 20 февраля 2017 года авиакомпания в связи с ограничением предельной коммерческой загрузки воздушного судна отказала пяти пассажирам в регистрации и посадке на рейс по маршруту Игрим - Тюмень", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований. "Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.

Овербукинг, который практикуют некоторые зарубежные авиакомпании, не соответствует воздушному законодательству РФ.