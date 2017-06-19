ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами РФ.

"Из больших документов я утвердил генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Она рассчитана до 2035 года. Это крупный базовый документ", - сказал глава правительства.

Как сообщает официальный сайт правительства РФ, генеральная схема направлена, в частности, на формирование структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами с учетом прогнозируемых режимов работы энергетических систем, необходимого технологического резерва и основных технологических ограничений. Генеральная схема содержит долгосрочный прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, перспективные балансы мощности и электрической энергии с указанием рекомендуемой структуры генерирующих мощностей и прогнозируемых объемов экспорта (импорта) мощности и электрической энергии. Также документ включает в себя информацию о действующих и планируемых к сооружению, расширению, модернизации и выводу из эксплуатации атомных электростанциях, тепловых электростанциях, установленная мощность которых превышает 500 МВт, и гидравлических электростанциях, установленная мощность которых превышает 100 МВт, в том числе о месте расположения, количестве и типе блоков, виде используемого топлива. Документ содержит прогноз спроса на топливо, сведения о развитии экспорта (импорта) электрической энергии и мощности в РФ, прогноз экологических последствий влияния развития электроэнергетики на окружающую природную среду и предложения по их снижению.

Генеральная схема будет использоваться в качестве основы для формирования схемы и программы развития Единой энергетической системы России, рекомендаций в целях внесения изменений в энергетическую стратегию России. "Генеральная схема является рекомендательным документом для субъектов электроэнергетики при разработке программ развития промышленного производства и жилищного строительства и принятии субъектами электроэнергетики инвестиционных решений", - говорится в сообщении кабмина.