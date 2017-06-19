Источники: Telia рассчитывает продать 8% "Мегафона" в течение полугода

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Шведская Telia намерена реализовать блокпакет (25,17%) в мобильном операторе "Мегафон" несколькими траншами, первый из них - примерно на 8% - компания рассчитывает продать в течение шести месяцев. Об этом ТАСС сообщили два источника в инвестиционных кругах.
"Полностью продать такой пакет будет сложно, поэтому решили в несколько траншей", - рассказал один из них.
"На первый транш - около 8% - Telia намерена найти покупателя в течение полугода. Потом такой же пакет в течение еще шести месяцев", - добавил другой собеседник агентства.
По их словам, Telia пока не нашла покупателя на первый транш, скорее всего, продаваться пакет будет в рынок.
О том, что Telia намерена выйти из числа акционеров "Мегафона", стало известно на прошлой неделе.
На фоне сообщений о возможной продаже доли в операторе акции "Мегафона" на торгах Московской биржи упали на 4,5% в среду 14 июня.
Telia Company Group владеет 25,17% акций "Мегафона", другие акционеры - USM Group Алишера Усманова (56,32%), MICL - 3,92%, в свободном обращении находятся 14,59% акций "Мегафона". Telia еще в сентябре 2015 г. начала говорить о том, что намерена сокращать свое присутствие в Центральной Азии с тем, чтобы сосредоточиться на развитии в странах Северной Европы.
ТАСС ожидает комментариев "Мегафона" и Telia.