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Медведев 21 июня обсудит с Атамбаевым развитие двусторонних связей и работу в ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
19 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В ходе беседы планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 21 июня в Москве с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который прибывает в Россию с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"В ходе беседы председателя правительства России с Алмазбеком Атамбаевым планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить совместную интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза", - сообщили в кабмине.

Во вторник, 20 июня, президент Киргизии проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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