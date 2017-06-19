Медведев 21 июня обсудит с Атамбаевым развитие двусторонних связей и работу в ЕврАзЭС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится 21 июня в Москве с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который прибывает в Россию с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"В ходе беседы председателя правительства России с Алмазбеком Атамбаевым планируется рассмотреть актуальные вопросы российско-киргизского взаимодействия в торгово-инвестиционной, промышленной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить совместную интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза", - сообщили в кабмине.

Во вторник, 20 июня, президент Киргизии проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.