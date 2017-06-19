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"Ростелеком" изучает возможность использования браузера "Спутник" в госорганах

Экономика и бизнес
19 июня, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Как отметил президент компании Михаил Осеевский, использование российского браузера было бы полезно для укрепления информационного суверенитета страны

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госоператор "Ростелеком" изучает перспективы развития национальной поисковой системы и браузера "Спутник", рассказал журналистам президент госоператора Михаил Осеевский в кулуарах годового общего собрания акционеров. По его словам, среди обсуждаемых перспектив для браузера - использование для нужд государственных органов и госкомпаний.

"Мы пытаемся найти приложение этим полезным для страны продуктам. Мы обсуждаем сейчас в первую очередь использование браузера для нужд государственных органов и государственных корпораций", - сказал он. Использование российского браузера было бы полезно для укрепления информационного суверенитета страны, полагает он.

Сейчас все браузеры, которые используются, в том числе в госструктурах, западные, отметил глава "Ростелекома". "Информация о том, кто куда заходит, какую информацию получает, оказывается за пределами РФ", - пояснил он. Если государство решит переводить госорганы и госкорпорации на отечественный браузер - то "Спутник" очень хорошо подойдет для решения этой задачи, добавил он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к "Ростелекому", сообщила, что компания признала непопулярность созданной поисковой системы "Спутник" и намерена пересмотреть его концепцию или закрыть проект. Собеседники издания заявляли, что проект может быть переориентирован на новые задачи, связанные с расчетом больших данных. Комментируя эту информацию, Осеевский говорил, что "Ростелеком" изучает варианты дальнейшего развития национального поисковика "Спутник". По его словам, этот продукт исследуется на возможное применение в других направлениях, в том числе в сфере обработки больших данных. "Ростелеком" не планирует продавать домен sputnik.ru.

Проект "Спутник"

Бета-версия национального интернет-поисковика, созданного "Ростелекомом", была запущена в мае 2014 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. В марте 2015 г. "Спутник" представил первую версию одноименного браузера для смартфонов, в мае - для планшетов. В сентябре пользователям стал доступен браузер для компьютеров на базе ОС Windows.

В мае 2016 г. компания начала тестирование доверенного браузера "Спутник" со встроенным средством криптографической защиты информации, разработанным в соответствии с российскими стандартами ГОСТ, для использования в государственных и корпоративных структурах. Браузер внесен в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минкомсвязь.

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