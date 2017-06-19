"ВИМ-Авиа" привлечет иностранные компании для перевозки чартерных пассажиров за рубеж

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ прорабатывает предложение Ростуризма о привлечении иностранных авиакомпаний для выполнения чартерной программы "ВИМ-Авиа", сообщил ТАСС представитель министерства.
"Минтранс прорабатывает такое предложение Ростуризма на предмет актуальности", - сказал он.
Ранее несколько источников в туроператорском сообществе и в авиационных кругах сообщили ТАСС, что "ВИМ-Авиа" будет привлекать иностранные авиакомпании для перевозки пассажиров чартерных рейсов по зарубежным направлениям.
Эту идею одобрил руководитель Минтранса Максим Соколов, отметил один из собеседников агентства.
"Министр транспорта принял решение в связи с непростой ситуацией, которая складывается, и отсутствием резервных перевозных емкостей о разрешении иностранным авиакомпаниям осуществлять чартерную перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа" из России за рубеж", - сказал источник.
Такая схема действительно сейчас прорабатывается туроператорами, работающими с "ВИМ-Авиа", и обсуждалась в понедельник на совещании в Ростуризме, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания.
При этом компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов на лето 2017 года.