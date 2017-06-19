Росатом изучит возможность строительства АЭС в Замбии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росатом проведет предварительное технико-экономическое обоснование для строительства АЭС в Замбии.

Соответствующее соглашение было подписано сторонами в рамках "Атомэкспо 2017", передает корреспондент ТАСС.

В Росатоме сообщили, что этот документ обозначает первый этап реализации проекта перед принятием инвестиционного решения о строительстве АЭС в Замбии.