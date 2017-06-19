МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спрос на суверенные евробонды РФ превысил $3 млрд, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.

Минфин ранее объявил о начале размещения нового выпуска евробондов.

Размещение будет проходить в два транша. Первый транш - бумаги сроком 10 лет, их ориентир доходности "ближе к нижней границе 4%", говорится в рассылке. Второй транш бумаг сроком на 30 лет с ориентиром доходности "ближе к нижней границе 5%".

Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня, размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Объем размещения Минфин не раскрыл, но ранее заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд.