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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Спрос на суверенные евробонды РФ превысил $3 млрд, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.
Минфин ранее объявил о начале размещения нового выпуска евробондов.
Размещение будет проходить в два транша. Первый транш - бумаги сроком 10 лет, их ориентир доходности "ближе к нижней границе 4%", говорится в рассылке. Второй транш бумаг сроком на 30 лет с ориентиром доходности "ближе к нижней границе 5%".
Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня, размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".
Объем размещения Минфин не раскрыл, но ранее заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд.