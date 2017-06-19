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"Швабе" поможет внедрить телемедицинские технологии в Киргизии

Экономика и бизнес
19 июня, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Первой в Киргизию планируется поставить партию телемедицинских комплексов "Кардиометр-МТ"

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© Пресс-служба "Швабе"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в ГК "Ростех") договорился о поставках в Киргизию телемедицинской и другой высокотехнологичной техники, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"Первой в Киргизию планируется поставить партию телемедицинских комплексов "Кардиометр-МТ". Поставки техники начнутся в 2017 году. Данным оборудованием планируется оснастить центры обслуживания населения во всех городах республики", - сказали в пресс-службе.

Комплекс "Кардиометр-МТ" позволяет врачам дистанционно и в оперативном режиме проводить онлайн-консультации, принимать решения по тяжелым случаям, вести электронные карты пациентов. В рамках поездки в Киргизию делегация "Швабе" передала образец этого комплекса в дар республиканскому НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

В рамках встречи также были определены перспективы сотрудничества по внедрению инновационных решений в проекты по здравоохранению национальной программы "Таза Коом", являющейся ключевым компонентом стратегии устойчивого развития республики до 2040 года.

"Холдинг видит большие перспективы в развитии партнерских отношений с Киргизией. В частности, киргизская сторона проявила заинтересованность в закупке телемедицинских комплексов, дефибрилляторов для размещения в местах массового скопления людей и аппаратов очистки воды", - сказал генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

По его словам, значительный интерес также вызвало предложение об установке систем фотофиксации нарушений ПДД на трассе Бишкек - аэропорт Манас. В перспективе рассматривается участие холдинга в строительстве и оснащении перинатальных центров.

Сотрудничество с представительством ООН

В рамках поездки в Киргизию делегация "Швабе" также встретилась с постоянным координатором системы ООН и представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Киргизии Александром Аванесовым. На встрече стороны договорились о поставке республиканскому представительству ООН партии медицинского оборудования - 10 дефибрилляторов и 10 телемониторов ЭКГ, а также установки для очистки воды. Эта техника будет направлена в различные районы Ошской области Киргизии.

По данным холдинга, сотрудничество "Швабе" и Киргизской Республики имеет многолетнюю историю. Киргизия - одна из первых стран ближнего зарубежья, куда была поставлена медицинская техника "Швабе". На данный момент все центральные улицы Бишкека оборудованы светодиодными светофорами производства холдинга, на рынке республики востребована энергосберегающая светотехника и другая продукция.

Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации в регионах России и за рубежом (Китай, Германия, Швейцария, Белоруссия), в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения. Холдинг входит в госкорпорацию "Ростех", крупнейшие предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России. Полный пакет акций холдинга принадлежит госкорпорации "Ростех".

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