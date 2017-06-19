ЦСР предлагает сократить срок давности по имущественным преступлениям до двух-трех лет

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый бывшим министром финансов России Алексеем Кудриным, предлагает сократить срок давности привлечения предпринимателей к ответственности по имущественным преступлениям до двух-трех лет. Об этом говорится в докладе ЦСР "Проблемы правоохранительного давления на бизнес".

"Возможно, для имущественных преступлений имеет смысл радикально сократить сроки давности привлечения к ответственности в случаях, когда подозреваемый не скрывался. Имеет смысл обсудить вопрос о сокращении таких сроков до двух-трех лет. Если за это время потерпевший не обнаружил ущерб и не обратился в правоохранительные органы, мы не можем считать этот ущерб настолько значительным для пострадавшего, чтобы задействовать машину уголовного правосудия", - отмечается в докладе.

В то же время, указывают эксперты ЦСР, некоторые дела предполагают достаточно длительное расследование и сложную процедуру доказывания в суде. В частности, сроки от начала расследования по обвинениям в тяжком мошенничестве до вынесения приговора занимают до 25 месяцев, а по налоговым преступлениям - около 40 месяцев.

"То есть слишком короткий срок давности может стать препятствием для правосудия по сложным делам. Безусловно, здесь должен быть найден разумный баланс", - подчеркивается в исследовании.