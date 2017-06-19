ОАК сохраняет планы создать 130-местную версию SSJ-100

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сохраняет планы по созданию 130-местной версии авиалайнера SSJ-100, реализация проекта зависит от наличия двигателя. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент корпорации Юрий Слюсарь.

"Развитие семейства SSJ-100 - это сейчас отдельный вопрос, по которому до конца года мы хотим получить ясность. Ведем интенсивные переговоры с французами по получению мотора под наши требования под 130-местную версию. В значительной степени возможность создания (SSJ-100 - прим. ТАСС) NG определяется наличием мотора, который способен самолет 130-местный (поднять - прим. ТАСС)", - сказал Слюсарь на авиасалоне в Ле-Бурже.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит ОАК) при участии ряда иностранных компаний. В семейство авиалайнеров SSJ-100 входят версии на 75 и 95 кресел.

Возможность создания более вместительные модификации самолета рассматривалась несколько лет назад, однако тогда финансирование проекта было приостановлено. Летом 2015 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял о необходимости рассматривать развитие проекта SSJ с увеличением вместимости до 115-130 человек. При этом, отмечал Мантуров, двигатель SaM146, устанавливаемый на SSJ-100, не подходит для модификации авиалайнера.