Власти НАО: проблемы северного завоза заключаются в инфраструктуре и финансировании

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Изношенность инфраструктуры и несвоевременная оплата услуг поставщиков являются главными проблемами северного завоза. Такое мнение высказал в понедельник замруководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа Дмитрий Рожин в рамках конференции в Нарьян-Маре, посвященной снабжению территорий Крайнего Севера.

"Первая и главная проблема (северного завоза) - источники финансирования для учреждений, которые осуществляют завоз. За топливо нужно рассчитываться сейчас, а средства, которые будут получены от населения, и субсидии от государства будут получаться только в течение года", - сказал Рожин.

Он отметил, что столица НАО - Нарьян-Мар - единственный из городов РФ, который не имеет круглогодичного сообщения с большой землей, поэтому вопросы опережающего завоза продуктов питания и топлива имеют для региона первостепенное значение.

Другая крупная проблема, по мнению Рожина, - изношенность инфраструктуры. "Ведь инфраструктура не обновлялась годами, а от правильности ее эксплуатации зависят жизни жителей округа. Надеемся, что совместными усилиями мы найдем решения этих проблем, а также и других значимых тем для всего раннего завоза", - отметил он.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов. Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.