Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти НАО: проблемы северного завоза заключаются в инфраструктуре и финансировании

Экономика и бизнес
19 июня, 17:47 UTC+3 НАРЬЯН-МАР /Корр. ТАСС, Екатерина Щукина

Замруководителя аппарата администрации НАО Дмитрий Рожин отметил, что "инфраструктура не обновлялась годами, а от правильности ее эксплуатации зависят жизни жителей округа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Изношенность инфраструктуры и несвоевременная оплата услуг поставщиков являются главными проблемами северного завоза. Такое мнение высказал в понедельник замруководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа Дмитрий Рожин в рамках конференции в Нарьян-Маре, посвященной снабжению территорий Крайнего Севера.

"Первая и главная проблема (северного завоза) - источники финансирования для учреждений, которые осуществляют завоз. За топливо нужно рассчитываться сейчас, а средства, которые будут получены от населения, и субсидии от государства будут получаться только в течение года", - сказал Рожин.

Он отметил, что столица НАО - Нарьян-Мар - единственный из городов РФ, который не имеет круглогодичного сообщения с большой землей, поэтому вопросы опережающего завоза продуктов питания и топлива имеют для региона первостепенное значение.

Другая крупная проблема, по мнению Рожина, - изношенность инфраструктуры. "Ведь инфраструктура не обновлялась годами, а от правильности ее эксплуатации зависят жизни жителей округа. Надеемся, что совместными усилиями мы найдем решения этих проблем, а также и других значимых тем для всего раннего завоза", - отметил он.

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов. Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
3
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
СМИ: сирийской армии удалось спасти пилота сбитого коалицией истребителя
6
Пентагон считает эффективным канал между РФ и США по предотвращению конфликтов в Сирии
7
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
Темы дня
Загрузка...
Реклама