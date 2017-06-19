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Росатом и консорциум турецких компаний подписали договор о вхождении в 49% АЭС "Аккую"

Экономика и бизнес
19 июня, 18:14 дата обновления: 19 июня, 18:15 UTC+3

Подписание инвестиционного соглашения ожидается до конца 2017 года

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Проектная компания "Аккую Нуклеар" (100% принадлежит Росатому) и консорциум трех турецких компаний Cengiz, Kolin, Kalyon подписали в понедельник соглашение об основных условиях получения инвесторами Турции 49% АЭС "Аккую", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Росатом не называл сумму сделки до подписания инвестиционного соглашения. Подписание инвестиционного соглашения ожидается до конца 2017 года, говорится в материалах к подписанию.

Росатом может закрыть сделку по продаже консорциуму турецких компаний 49% АЭС "Аккую" до конца 2017 года, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров.

"Что касается закрытия сделки по срокам, то сейчас, после того, как был подписан term sheet (документ о ключевых условиях сделки - прим. ред. ТАСС), официально обратимся в турецкое правительство за одобрением этих акционеров и этой сделки. И как только мы его получим, то начнем работать над юридическими документами, - сказал Комаров. - И в принципе, при напряженной работе, мы ставим задачу совместно с нашими партнерами закончить эту сделку до конца текущего года".

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