DEA Михаила Фридмана выиграла тендер на один из блоков Мексиканского залива

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания DEA Deutsche Erdoel, подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману, выиграла тендер Мексиканской комиссии по углеводородам по блоку 2, предложив роялти (вознаграждение) в размере 57,92%, сообщила комиссия.
Участвовавшая в этом же тендере дочка "Лукойла" в консорциуме с итальянской Eni предложила меньший роялти - 55,4%. Максимальный размер роялти на данный блок по условиям тендера составлял 75%. Остальные участники не представили предложений.