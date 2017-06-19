DEA Михаила Фридмана выиграла тендер на один из блоков Мексиканского залива

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания DEA Deutsche Erdoel, подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману, выиграла тендер Мексиканской комиссии по углеводородам по блоку 2, предложив роялти (вознаграждение) в размере 57,92%, сообщила комиссия.

Участвовавшая в этом же тендере дочка "Лукойла" в консорциуме с итальянской Eni предложила меньший роялти - 55,4%. Максимальный размер роялти на данный блок по условиям тендера составлял 75%. Остальные участники не представили предложений.