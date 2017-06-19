"Яндекс.Недвижимость" включил в поиск квартир итоги голосования по реновации

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ресурс "Яндекс.Недвижимость", который позволяет искать квартиры для покупки или аренды, включил итоги голосования по реновации. Об этом говорится в сообщении компании "Яндекс".

"Яндекс" опирается на официальные данные правительства Москвы о результатах голосования. Они (теперь - прим. ред.) используются в поиске и мобильном приложении "Яндекс", а также на "Яндекс.Недвижимости". При выборе квартир можно смотреть предложения только в домах под снос или, наоборот, исключить их из выдачи", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом представители интернет-группы пояснили, что достаточно ввести запрос "реновация в Москве" и уточнить адрес - система ответит, войдет дом в проект программы реновации или нет. Также в пресс-службе пояснили, что компания использует данные, опубликованные на сайте mos.ru.

Особого согласования со структурами правительства Москвы не велось, так как Департамент информационных технологий Москвы сделал их максимально доступными для всех желающих. При этом ДИТ помог "Яндекс" в подготовке данных для корректного отображения в результатах поиска.

Между тем, "Яндекс" еще в первый месяц начала обсуждения программы реновации и задолго до начала голосования жителей в конце апреля 2017 года добавил в своем сервисе "Яндекс.Недвижимость" возможность исключать при поиске квартир те дома, которые могут снести в рамках программы реновации жилья в Москве. Это было сделано на предположительной основе, опираясь на данные о серии домов - какие относятся к наиболее старым. При этом компания подчеркивала, что окончательных официальных списков домов под снос на тот момент не было.

Другие сервисы по поиску квартир пока не заявляли об интеграции данных о голосовании. Свои карты сноса домов на основании голосования представили только некоторые СМИ на своих сайтах.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще смогут будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.

О ценах и реновации

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин высказал мнение, что программа реновации в Москве не приведет к резкому колебанию цен на недвижимость, скорее всего, стоимость будет расти в пределах инфляции. По его словам, сейчас власти Москвы ведут большую работу по прогнозированию цены на недвижимость, в том числе учитывая влияние реновации, с участием научно-исследовательских институтов, закладывая в расчеты до 50 разных показателей. Заммэра предположил, что рост стоимости недвижимости составит 3-4%, колебания могут быть плюс-минус 5%. Такую ситуацию он назвал стабильной.