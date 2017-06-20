Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский сервис доставки еды Foodfox привлек еще $5 млн

Экономика и бизнес
20 июня, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В раунде участвовали венчурные фонды Target Global, Binomial Ventures, а также группа частных инвесторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский сервис доставки еды Foodfox в ходе второго раунда инвестиций привлек более $5 млн от нескольких венчурных фондов, в том числе Target Global (участвовал в первом раунде в июле 2016 года), и группы частных инвесторов, среди которых сооснователь сервиса для продажи автомобилей Carprice Александр Черняк. Об этом ТАСС сообщили в Target Global.

По данным источника ТАСС, близкого к одной из сторон сделки, в раунде также участвовал фонд Binomial Ventures, связанный с группой "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, включая расширение зоны покрытия, развитие логистики и маркетинг.

Foodfox - это так называемый фудтех-стартап, представляет собой агрегатор услуг доставки еды с собственной логистической платформой. В частности, сервис обеспечивает доставку с помощью собственной курьерской службы из ресторанов, которые сами не предлагают такие услуги.

Foodfox начал свою работу в марте 2016 года. На сегодняшний день его партнерами являются более тысячи ресторанов, в том числе "Кофемания", "Хлеб насущный", Burger Brothers, Prime и Zodiac. Годовая выручка сервиса превышает $10 млн.

В июле 2016 года Foodfox привлек $1 млн, основную часть тогда инвестировал Target Global. Также в сделке участвовали сооснователи крупного онлайн-продавца одежды Lamoda Group Флориан Янсен и Нильс Тонзен и несколько бизнес-ангелов.

По словам партнера Target Global Александра Фролова, сейчас фудтех-рынок активно развивается как в России, так и по всему миру. "Мы считаем развитие бизнесов с собственной доставкой безусловным мировым трендом", - отметил он.

Однако, по мнению Фролова, усиление конкуренции на рынке со стороны, в частности, Uber Eats и Delivery Club, приводит к необходимости дополнительных инвестиций со стороны всех игроков. Привлечение новых средств позволит Foodfox при необходимости потратить дополнительно $20-30 млн на развитие бизнеса в Москве и регионах, добавил Фролов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
3
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
4
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне
5
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
6
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено
7
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама