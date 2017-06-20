Российский сервис доставки еды Foodfox привлек еще $5 млн

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский сервис доставки еды Foodfox в ходе второго раунда инвестиций привлек более $5 млн от нескольких венчурных фондов, в том числе Target Global (участвовал в первом раунде в июле 2016 года), и группы частных инвесторов, среди которых сооснователь сервиса для продажи автомобилей Carprice Александр Черняк. Об этом ТАСС сообщили в Target Global.
По данным источника ТАСС, близкого к одной из сторон сделки, в раунде также участвовал фонд Binomial Ventures, связанный с группой "Сафмар" Михаила Гуцериева.
Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее развитие технологичной платформы и операционных процессов, включая расширение зоны покрытия, развитие логистики и маркетинг.
Foodfox - это так называемый фудтех-стартап, представляет собой агрегатор услуг доставки еды с собственной логистической платформой. В частности, сервис обеспечивает доставку с помощью собственной курьерской службы из ресторанов, которые сами не предлагают такие услуги.
Foodfox начал свою работу в марте 2016 года. На сегодняшний день его партнерами являются более тысячи ресторанов, в том числе "Кофемания", "Хлеб насущный", Burger Brothers, Prime и Zodiac. Годовая выручка сервиса превышает $10 млн.
В июле 2016 года Foodfox привлек $1 млн, основную часть тогда инвестировал Target Global. Также в сделке участвовали сооснователи крупного онлайн-продавца одежды Lamoda Group Флориан Янсен и Нильс Тонзен и несколько бизнес-ангелов.
По словам партнера Target Global Александра Фролова, сейчас фудтех-рынок активно развивается как в России, так и по всему миру. "Мы считаем развитие бизнесов с собственной доставкой безусловным мировым трендом", - отметил он.
Однако, по мнению Фролова, усиление конкуренции на рынке со стороны, в частности, Uber Eats и Delivery Club, приводит к необходимости дополнительных инвестиций со стороны всех игроков. Привлечение новых средств позволит Foodfox при необходимости потратить дополнительно $20-30 млн на развитие бизнеса в Москве и регионах, добавил Фролов.