Специалисты из 17 регионов обсудят привлечение инвестиций в ЖКХ на конференции в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. VIII Всероссийская конференция "Механизмы эффективного функционирования ЖКХ" откроется во вторник в Петрозаводске. Ее участники обсудят вопросы совершенствования системы ЖКХ и привлечения инвестиций, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Особое внимание на конференции будет уделено решению актуальных задач технической модернизации отрасли, оптимизации экономической деятельности предприятий ЖКХ, вопросам инвестиционной и тарифной политики, механизмам и конкретным программам привлечения инвестиций в отрасль", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, на конференцию подали заявки 158 специалистов из 17 регионов России. На пленарном заседании будут, в частности, обсуждаться современные подходы по обеспечению энергоснабжения объектов ЖКХ, наиболее важные изменения законодательства сферы ЖКХ за последний год, финансирование модернизации инфраструктуры водопроводно-канализационного и теплоэнергетического хозяйства малых поселений.

"Цель проведения конференции - оказание практической помощи предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в их производственной и коммерческой деятельности", - сказала представитель пресс-службы ведомства Татьяна Копыленко.

Также в рамках конференции пройдет открытый семинар для старших по домам и подъездам "Ликбез по ЖКХ", будет работать выставка, где представят ресурсосберегающие технологии, платежные системы, строительные материалы.

Организаторами мероприятия, которое пройдет в Карелии с 20 по 23 июня, являются Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики, комитет по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово- промышленной палаты России.