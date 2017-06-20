Специалисты из 17 регионов обсудят привлечение инвестиций в ЖКХ на конференции в Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. VIII Всероссийская конференция "Механизмы эффективного функционирования ЖКХ" откроется во вторник в Петрозаводске. Ее участники обсудят вопросы совершенствования системы ЖКХ и привлечения инвестиций, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.
"Особое внимание на конференции будет уделено решению актуальных задач технической модернизации отрасли, оптимизации экономической деятельности предприятий ЖКХ, вопросам инвестиционной и тарифной политики, механизмам и конкретным программам привлечения инвестиций в отрасль", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, на конференцию подали заявки 158 специалистов из 17 регионов России. На пленарном заседании будут, в частности, обсуждаться современные подходы по обеспечению энергоснабжения объектов ЖКХ, наиболее важные изменения законодательства сферы ЖКХ за последний год, финансирование модернизации инфраструктуры водопроводно-канализационного и теплоэнергетического хозяйства малых поселений.
"Цель проведения конференции - оказание практической помощи предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в их производственной и коммерческой деятельности", - сказала представитель пресс-службы ведомства Татьяна Копыленко.
Также в рамках конференции пройдет открытый семинар для старших по домам и подъездам "Ликбез по ЖКХ", будет работать выставка, где представят ресурсосберегающие технологии, платежные системы, строительные материалы.
Организаторами мероприятия, которое пройдет в Карелии с 20 по 23 июня, являются Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики, комитет по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово- промышленной палаты России.