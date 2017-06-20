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Мексика может привлечь $8,2 млрд инвестиций от нефтегазового тендера

Экономика и бизнес
20 июня, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Вечером 19 июня Мексиканская комиссия по углеводородам завершила шестичасовой аукцион, в ходе которого было разыграно 10 блоков из 15 выставленных

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мексика рассчитывает привлечь 8,2 млрд долларов инвестиций от продажи прав пользования на 10 нефтегазовых блоков на шельфе Мексиканского залива. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам аукциона заявил министр энергетики Педро Хоакин Колдвелл.

"Примерный объем инвестиций - 8,192 млрд долларов", - сказал он, подводя итоги тендера. Министр также отметил, что речь может идти о создании 82 тыс. рабочих мест. "Если блоки будут коммерчески успешными, то добыча в пиковый момент, как ожидается, достигнет порядка 170 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день", - добавил Колдвелл.

Вечером 19 июня Мексиканская комиссия по углеводородам завершила шестичасовой аукцион, в ходе которого было разыграно 10 блоков из 15 выставленных. Победителей объявляли по размеру предложенного государству роялти (вознаграждения). Максимальный размер составлял 75%.

Как сообщал ТАСС, одним из победителей стала дочка российской компании "Лукойл". Lukoil International Upstream Holding B.V. выиграла 12-й блок, став единственным заявителем на этот лот. Компания предложила максимально возможный размер роялти - 75%.

Победителем аукциона на блок 2 стал консорциум германской нефтяной компании DEA Deutsche Erdoel, подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Фридману, и мексиканской Pemex. Компании предложили роялти за лот в размере 57,92%.

Всего для участия в торгах было квалифицировано 26 компаний из 15 стран. 20 участников заявлено в индивидуальном порядке, 36 - в составе консорциумов (ряд компаний были представлены по несколько раз).

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