Bloomberg: Tesla согласовала условия соглашения о сборке электромобилей в Китае

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американская компания Tesla близка к заключению соглашения о начале сборки электромобилей на территории Китая. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.
Согласно его информации, Tesla завершает переговоры на этот счет с властями Шанхая. Официально о сделке может быть объявлено уже на этой неделе, так как стороны согласовали все условия.
Проект договора предусматривает создание совместного предприятия (СП) с участием Tesla и минимум одной китайской компании. Как обращает внимание Bloomberg, сделка позволит американцам продавать свои электромобили в КНР без уплаты налога в размере 25%. Пока продукция Tesla в Китае стоит дороже, чем в США. В прошлом году доходы американской компании от торговли в этой стране увеличились втрое, превысив 1 млрд долларов.
Компания была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, однако в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Штаб-квартира находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала компания специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.