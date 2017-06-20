Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. США следует без промедления распространить действие антироссийских санкций на все компании, прямо или косвенно участвующие в реализации проекта "Северный поток-2". Такую позицию высказал глава правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев в опубликованном в понедельник интервью американской газете The Wall Street Journal.

"Мы бы посоветовали (США - прим. ТАСС) как можно скорее распространить санкции на все компании, потенциально вовлеченные в данный проект", - приводит издание слова Коболева. Он обосновал свое мнение тем, что данный проект, с точки зрения Киева, вознаграждает Россию, угрожает единству Европейского союза и представляет собой опасность для Украины.

По версии Коболева, "Северный поток-2" расширит возможность "Газпрома" "злоупотреблять своим доминирующим положением на газовом рынке Европы". "Любой независимый анализ продемонстрирует, что прокладка этого трубопровода направлена против интересов США. Он против принципа солидарности Европы", - продолжал глава компании. "Непростительно не использовать против него санкции", - добавил он.

Верхняя палата Конгресса 15 июня подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".