Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 6,5 тыс. домовладений газифицируют в Якутии до 2026 года

Экономика и бизнес
20 июня, 6:13 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 20, июня. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, также запланирована газификация 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. домовладений планируется газифицировать в Якутии согласно программе развития газоснабжения и газификации республики с 2016 по 2025 год, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составит 761 км, количество газифицируемых домовладений - 6657. Также запланирована газификация 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - говорится в сообщении.

В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве с "Газпромом", по которому договорились совместно инвестировать в газификацию и газоснабжение региона до 2026 года свыше 13 млрд рублей. Подписи под документом поставили председатель правления предприятия Алексей Миллер и глава республики Егор Борисов. Они также утвердили новую программу развития газоснабжения и газификации республики.

"Стороны утвердили план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2016-2017 годы от магистрального газопровода "Сила Сибири", в котором указаны сроки строительных работ в четырех улусах. Согласно документу, в Якутии будет газифицировано 29 населенных пунктов в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах", - цитирует пресс-служба слова министра промышленности и геологии республики Андрея Панова.

"Газпром" уже провел конкурсные процедуры. Заключены договоры на выполнение проектно-изыскательских работ по газопроводам-отводам, ГРС и межпоселковым газопроводам к населенным пунктам Якутии. Республика Саха начала работы по проектированию уличных газовых сетей города Олекминск и внутрипоселковых газовых сетей сел Мурья и Беченча Ленского района.

В рамках целевой программы "Газпром - детям" будет профинансировано строительство трех новых крупных спортивных объектов общей стоимостью около 1,7 млрд рублей, которые будут сданы в канун 100-летия республики. Панов уточнил, что в этом году начнутся работы по их проектированию. "Газпром" также предусмотрит дополнительные средства на реализацию плана юбилейных мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
3
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
4
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне
5
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
6
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено
7
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама