Свыше 6,5 тыс. домовладений газифицируют в Якутии до 2026 года

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. домовладений планируется газифицировать в Якутии согласно программе развития газоснабжения и газификации республики с 2016 по 2025 год, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составит 761 км, количество газифицируемых домовладений - 6657. Также запланирована газификация 90 котельных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - говорится в сообщении.

В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) власти Якутии подписали соглашение о сотрудничестве с "Газпромом", по которому договорились совместно инвестировать в газификацию и газоснабжение региона до 2026 года свыше 13 млрд рублей. Подписи под документом поставили председатель правления предприятия Алексей Миллер и глава республики Егор Борисов. Они также утвердили новую программу развития газоснабжения и газификации республики.

"Стороны утвердили план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2016-2017 годы от магистрального газопровода "Сила Сибири", в котором указаны сроки строительных работ в четырех улусах. Согласно документу, в Якутии будет газифицировано 29 населенных пунктов в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах", - цитирует пресс-служба слова министра промышленности и геологии республики Андрея Панова.

"Газпром" уже провел конкурсные процедуры. Заключены договоры на выполнение проектно-изыскательских работ по газопроводам-отводам, ГРС и межпоселковым газопроводам к населенным пунктам Якутии. Республика Саха начала работы по проектированию уличных газовых сетей города Олекминск и внутрипоселковых газовых сетей сел Мурья и Беченча Ленского района.

В рамках целевой программы "Газпром - детям" будет профинансировано строительство трех новых крупных спортивных объектов общей стоимостью около 1,7 млрд рублей, которые будут сданы в канун 100-летия республики. Панов уточнил, что в этом году начнутся работы по их проектированию. "Газпром" также предусмотрит дополнительные средства на реализацию плана юбилейных мероприятий.