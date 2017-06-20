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Правительство уточнило перечень финансируемых из бюджета работ при капремонте

Экономика и бизнес
20 июня, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Документ, отмечают в кабмине, дополнен "положениями, определяющими виды и объемы работ"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление, определяющее виды и объемы работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы. Документ, внесенный Минстроем РФ, опубликован во вторник на сайте кабмина.

В пояснении к документу отмечается, что в действующей редакции Градостроительного кодекса РФ отсутствует понятие "текущего ремонта объектов", а понятие "капитальный ремонт" допускает выполнение ремонта отдельных строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением несущих строительных конструкций). В связи с этим при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства выполняются различные виды ремонтных работ, состав которых по содержанию не всегда относится к работам по капитальному ремонту.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года закреплена необходимость проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, которые финансируются с привлечением средств бюджетной системы более чем на 50 процентов. Таким образом, возникла необходимость определить виды и объемы работ, в отношении которых будет проводиться такая проверка.

Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов капитального строительства закреплен в новом постановлении правительства.

Документ, отмечают в кабмине, дополнен "положениями, определяющими виды и объемы работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении которых проводится проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта".

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