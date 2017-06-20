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СМИ: стоимость китайского истребителя пятого поколения J-31 составит около $70 млн

Экономика и бизнес
20 июня, 8:19 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, июня. /ТАСС

Цена за китайский J-31 составляет около половины стоимости американского F-35, который является единственным истребителем пятого поколения, доступным на рынке

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ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Стоимость предлагающегося на экспорт перспективного китайского истребителя пятого поколения J-31 составит около $70 млн. Об этом во вторник сообщила газета China Daily.

Как отмечает издание, это приблизительно половина стоимости самолета американской компании Lockheed Martin F-35, который является единственным истребителем пятого поколения, доступным на рынке. США поставляют его только своим союзникам.

Газета подчеркивает, что модель J-31 была представлена на открывшемся в понедельник Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже-2017". Это второе появление этого самолета на зарубежных выставках: иностранная премьера истребителя состоялась на авиасалоне в Дубае в ноябре 2015 года.

Согласно представленной на стенде информации, максимальный взлетный вес J-31 составляет 25 тонн при боевом радиусе в 1,2 тыс. км. Истребитель сможет развивать предельную скорость в 1,8 числа Маха или 2205 км/ч. Вес боевой нагрузки самолета - 8 тонн. Срок службы каждого истребителя составит до 30 лет.

В настоящее время Китай разрабатывает два истребителя пятого поколения - J-20 и J-31.

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