Курс доллара на Московской бирже снизился до 58,35 руб., евро - до 65,1 руб.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и достиг отметки в 58,35 рубля.

Курс евро уменьшился на 8 коп., до 65,1 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия торгов на 0,2% и составил 1854,29 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 999,76 пункта.