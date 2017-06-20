Курс доллара на Московской бирже снизился до 58,35 руб., евро - до 65,1 руб.

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и достиг отметки в 58,35 рубля.
Курс евро уменьшился на 8 коп., до 65,1 руб.
Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия торгов на 0,2% и составил 1854,29 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 999,76 пункта.