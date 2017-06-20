Арктический раздел планируется включить в транспортную стратегию РФ при ее корректировке

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Арктический раздел планируется включить в транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года при ее корректировке. Об этом рассказала ТАСС в понедельник руководитель проектного офиса "Северный завоз" Юлия Зворыкина в кулуарах форума "Северный завоз - новые пути возможности" в Нарьян-Маре. Она отметила, что подготовка к такой работе уже ведется.

"Программа пока формируется, но есть понимание, что этому стратегическому региону уделяется недостаточное внимание. Арктический макрорегион - это часть единой транспортной системы РФ, большое внимание руководство страны уделяет развитию Северного морского пути, транспортировке в Арктике, созданию новых транспортных средств. <...> Скорее всего корректировки будут в разных разделах стратегии, но будет и специальный раздел про арктический транспорт", - рассказала Зворыкина.

Собеседница агентства пояснила, что на данный момент конкретные предложения находятся в стадии формирования. "Когда утверждалась предыдущая редакция, вызовы и угрозы были совсем иные, сейчас возникли дополнительные направления развития и все осознали, что необходимо сделать отдельный раздел по Арктике", - отметила руководитель проектного офиса.