Дума в Астраханской области наделила законодательной инициативой контрольно-счетную палату

АСТРАХАНЬ, 20 июня. /Корр.ТАСС Елена Поротикова/. Депутаты думы Астраханской области приняли сразу в двух чтениях поправки в Устав региона, которые наделяют региональную контрольно-счетную палату правом законодательной инициативы. Депутаты рассчитывают, что это приведет к оптимизации бюджетной политики.

"Аудиторы четко отслеживают эффективность расходования бюджетных средств, и у них есть заслуживающие внимания идеи по совершенствованию законодательства. Свои выводы палата делает на основе глубокого экономического анализа, что, конечно, будет способствовать улучшению распределения финансовых средств",- сказал перед голосованием председатель облдумы, инициатор законопроекта Игорь Мартынов.

Он также выразил надежду, что законотворческая деятельность контрольно-счетной палаты будет сконцентрирована на совершенствовании финансового законодательства региона, в особенности при предоставлении налоговых льгот.

В итоге за законопроект в окончательном чтении проголосовали 46 депутатов, против - всего один. Законопроект поддержал также губернатор региона Александр Жилкин.

Правом законодательной инициативы на сегодняшний день обладают депутаты регионального парламента, губернатор, представительные органы местного самоуправления, прокуратура области, областной и арбитражный суд, а также граждане, собравшие не менее 1000 подписей.

Ранее сообщалось, что бюджет региона на 2017 год принят с дефицитом 1,5 млрд рублей: доходы предусмотрены в объеме 29,8 млрд рублей, расходы - в объеме 31,3 млрд рублей. Консолидированный внутренний долг региона на начало этого года составляет свыше 31 млрд рублей.