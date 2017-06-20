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Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах

Экономика и бизнес
20 июня, 10:47 дата обновления: 20 июня, 10:58 UTC+3

В регуляторе считают причиной учащения таких случаев использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака при требовании ЦБ проверять четыре

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© Егор Алеев/ТАСС

СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост объемов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на lll международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

"Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина - использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. Требования Банка России - проверять четыре машиночитаемых защитных признака", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Банк России обнаружил в банковской системе РФ в I квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте - купюры в 1 тыс. рублей (5,2 тыс.). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом 10 рублей - всего две штуки.

Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом 10 рублей, 37 - номиналом пять рублей и одна - номиналом два рубля.

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