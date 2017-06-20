Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах

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СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост объемов выдачи банкоматами фальшивых купюр и изделий, сходных с купюрами. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский на lll международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".
"Участились случаи выдачи из банкомата изделий, сходных с купюрами Банка России. Основная причина - использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих 1-2 защитных признака. Требования Банка России - проверять четыре машиночитаемых защитных признака", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Банк России обнаружил в банковской системе РФ в I квартале 2017 года более 12 тыс. поддельных российских денежных знаков. Больше половины выявленных подделок (6,8 тыс.) составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте - купюры в 1 тыс. рублей (5,2 тыс.). Меньше всего за первые три месяца текущего года было обнаружено фальшивок номиналом 10 рублей - всего две штуки.
Кроме того, выявлены поддельные монеты, среди них 18 номиналом 10 рублей, 37 - номиналом пять рублей и одна - номиналом два рубля.