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ПФР получил за два года более 35 млрд руб. за счет легализации серых зарплат

Экономика и бизнес
20 июня, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Об этом сообщил зампредседателя Пенсионного фонда России Алексей Иванов на открытии Всероссийского форума молодых инспекторов труда

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 35 млрд рублей поступило в Пенсионный фонд России (ПФР) благодаря легализации серых зарплат в 2015-2016 годах, сообщил во вторник заместитель председателя ПФР Алексей Иванов на открытии Всероссийского форума молодых инспекторов труда.

"Мы проводим большую совместную работу с Рострудом по легализации... трудовой деятельности. Только по итогам 2015-2016 годов благодаря совместной работе Пенсионного фонда и Федерального фонда по труду и занятости по отчислениям страховых взносов дополнительно легализованных работодателей (сумма) составила более 35 млрд рублей", - сказал он.

По данным Роструда, за последние два года ведомство ведет активную работу по легализации серых зарплат. В регионах созданы рабочие группы, которые ведут индивидуальную работу с работодателями.

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