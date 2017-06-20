ПФР получил за два года более 35 млрд руб. за счет легализации серых зарплат

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 35 млрд рублей поступило в Пенсионный фонд России (ПФР) благодаря легализации серых зарплат в 2015-2016 годах, сообщил во вторник заместитель председателя ПФР Алексей Иванов на открытии Всероссийского форума молодых инспекторов труда.
"Мы проводим большую совместную работу с Рострудом по легализации... трудовой деятельности. Только по итогам 2015-2016 годов благодаря совместной работе Пенсионного фонда и Федерального фонда по труду и занятости по отчислениям страховых взносов дополнительно легализованных работодателей (сумма) составила более 35 млрд рублей", - сказал он.
По данным Роструда, за последние два года ведомство ведет активную работу по легализации серых зарплат. В регионах созданы рабочие группы, которые ведут индивидуальную работу с работодателями.