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Росавиация может ограничить чартерные программы перевозчиков при частой задержке рейсов

Экономика и бизнес
20 июня, 11:21 UTC+3

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель ведомства Александр Нерадько

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Росавиация может точечно ограничить чартерные программы перевозчиков, которые часто задерживают рейсы. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Можем пойти на точечное ограничение чартерных программ, если авиаперевозчик не стремится исправить ситуацию и продолжит задержки", - сказал он.

 

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