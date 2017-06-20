Росавиация может ограничить чартерные программы перевозчиков при частой задержке рейсов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Росавиация может точечно ограничить чартерные программы перевозчиков, которые часто задерживают рейсы. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Можем пойти на точечное ограничение чартерных программ, если авиаперевозчик не стремится исправить ситуацию и продолжит задержки", - сказал он.