Росатом и ОМК займутся импортозамещением в ТЭК и материалами для возобновляемой энергии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) и госкорпорация "Росатом" в рамках "Атомэкспо 2017" заключили соглашение о совместной реализации проектов, разработке и внедрении импортозамещающей техники и технологий, передал корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.
ОМК и Росатом планируют сформировать программу научно-технического сотрудничества и развивать взаимодействие по нескольким направлениям. Среди них - разработка новых марок стали, в том числе со специальными требованиями по хладо- и коррозионной стойкости, включая стали арктического применения, разработка импортозамещающей трубопроводной арматуры, узлов трубопроводов для нужд топливно-энергетического комплекса, создание и применение материалов для производства ветроэнергетических установок, реализация проектов в сфере судостроения, энергетического машиностроения, автоматизации, а также применения систем накопления и хранения энергии.
ОМК - российский производитель металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. Выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.