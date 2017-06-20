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Guardian: Великобритания будет плавно отказываться от правил таможенного союза с ЕС

Экономика и бизнес
20 июня, 12:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подчеркнул необходимость придерживаться стратегии "мягкого Brexit"

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Соединенное Королевство продолжит следовать правилам таможенного союза с ЕС спустя некоторое время после выхода из сообщества (Brexit). Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд во время выступления в Мэншн-Хаусе - резиденции лорд-мэра лондонского Сити, сообщает во вторник газета The Guardian.

"Практически наверняка нам потребуется переходный период: мы будем за пределами таможенного союза, однако текущие таможенные соглашения будут в силе до тех пор, пока не будут согласованы и не начнут действовать новые долгосрочные договоренности", - приводит его слова издание.

Министр подчеркнул необходимость придерживаться стратегии "мягкого Brexit", чтобы этот процесс не сказался на благосостоянии подданных королевства. "Люди голосовали за выход из ЕС. Они не голосовали за то, чтобы стать беднее", - подчеркнул он. В этой связи Хаммонд обозначил четыре приоритетных задачи в ходе переговоров по выходу страны из Евросоюза.

"В первую очередь необходимо добиться всеобъемлющего соглашения по торговле и услугам", - сказал министр. Он подчеркнул, что при заключении торговых соглашений в будущем власти должны учитывать интересы работников сферы услуг "на которой основана британская экономика". Второй приоритет - "взаимовыгодное переходное соглашение", которое позволило бы "избежать острых углов" и дало бы бизнесу возможность плавно перейти на новую модель без перебоев в работе.

"Мы примем компромиссные таможенные договоренности, - обозначил третий пункт программы Хаммонд, - которые будут способствовать упрощению международной торговли и, что особенно важно, позволят сохранить открытой сухопутную границу на острове Ирландия и обеспечить свободное движение (людей и товаров - прим. ТАСС)". Четвертая же приоритетная задача, по словам главы минфина, заключается в защите интересов непосредственно предпринимателей в лондонском Сити.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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