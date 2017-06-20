Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию

Экономика и бизнес
20 июня, 13:00 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 20, июня. /ТАСС

По словам торгового представителя РФ, планируется также организовать сотрудничество с российскими производителями по поставкам энергетического, навигационного и рентгенологического оборудования

Поделиться
Материал из 1 страницы

СУХУМ, 20 июня. /ТАСС/. Российские производители в 2017 году расширят сотрудничество с Абхазией по поставкам продуктов питания и оборудования, сообщил во вторник ТАСС торговый представитель России в республике Владимир Некрасов.

"В этом году мы планируем организовать сотрудничество с российскими производителями по поставкам в Абхазию мясной продукции (колбас и деликатесов), энергетического, навигационного и рентгенологического оборудования", - сказал он.

По словам Некрасова, речь также идет о запасных частях для легкомоторных самолетов, малой сельхозмеханизации и оборудовании для переработки кукурузы, упаковочных материалах для фруктов и овощей, мебели эконом-класса и другой продукции. Планируется создание торгово-выставочной площадки для презентации и реализации российской несырьевой продукции.

Торгпред назвал росийско-абхазское сотрудничество на межрегиональном уровне "одним из основных направлений двустороннего взаимодействия". "С более чем 30 российскими субъектами у Абхазии подписаны соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях, а также межведомственные соглашения", - пояснил он. В частности, республика сотрудничает с Москвой, Воронежской, Курской, Нижегородской областями, Башкирией, Ингушетией, Крымом, Чечней и др.

По данным торгпреда, Россия остается главным торговым партнером Абхазии, на РФ, по данным Федеральной таможенной службы, в минувшем году пришлось 73% товарооборота республики. Экспорт составил 3,1 млрд рублей, импорт - 12,6 млрд. В 2016 году в РФ экспортировались алкогольная продукция и готовые пищевые продукты (88% от общего объема экспорта), а также цитрусовые, томаты и прочая сельхозпродукция. Из России в Абхазию импортированы продукты питания (35% импорта), горюче-смазочные материалы (18%), продукты химической промышленности (10%) и др.

Лидирует по поставкам в Абхазию Краснодарский край, внешнеторговый оборот с которым по итогам 2016 года составил $57 млн. На втором месте Москва - $55,7 млн, на третьем Самарская область - $21,8 млн. Некрасов подчеркнул, что в минувшем году с Абхазией впервые стал сотрудничать один из самых восточных регионов России - Приморский край, оборот составил около $31,4 тыс. "Из Приморья в Абхазию поставлялись готовые продукты питания из мяса и рыбы, из Абхазии в Приморье - алкогольные и безалкогольные напитки", - уточнил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
2
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
3
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
4
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
5
Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Темы дня
Загрузка...
Реклама