Россия расширит поставки продуктов и оборудования в Абхазию

СУХУМ, 20 июня. /ТАСС/. Российские производители в 2017 году расширят сотрудничество с Абхазией по поставкам продуктов питания и оборудования, сообщил во вторник ТАСС торговый представитель России в республике Владимир Некрасов.

"В этом году мы планируем организовать сотрудничество с российскими производителями по поставкам в Абхазию мясной продукции (колбас и деликатесов), энергетического, навигационного и рентгенологического оборудования", - сказал он.

По словам Некрасова, речь также идет о запасных частях для легкомоторных самолетов, малой сельхозмеханизации и оборудовании для переработки кукурузы, упаковочных материалах для фруктов и овощей, мебели эконом-класса и другой продукции. Планируется создание торгово-выставочной площадки для презентации и реализации российской несырьевой продукции.

Торгпред назвал росийско-абхазское сотрудничество на межрегиональном уровне "одним из основных направлений двустороннего взаимодействия". "С более чем 30 российскими субъектами у Абхазии подписаны соглашения о сотрудничестве, протоколы о намерениях, а также межведомственные соглашения", - пояснил он. В частности, республика сотрудничает с Москвой, Воронежской, Курской, Нижегородской областями, Башкирией, Ингушетией, Крымом, Чечней и др.

По данным торгпреда, Россия остается главным торговым партнером Абхазии, на РФ, по данным Федеральной таможенной службы, в минувшем году пришлось 73% товарооборота республики. Экспорт составил 3,1 млрд рублей, импорт - 12,6 млрд. В 2016 году в РФ экспортировались алкогольная продукция и готовые пищевые продукты (88% от общего объема экспорта), а также цитрусовые, томаты и прочая сельхозпродукция. Из России в Абхазию импортированы продукты питания (35% импорта), горюче-смазочные материалы (18%), продукты химической промышленности (10%) и др.

Лидирует по поставкам в Абхазию Краснодарский край, внешнеторговый оборот с которым по итогам 2016 года составил $57 млн. На втором месте Москва - $55,7 млн, на третьем Самарская область - $21,8 млн. Некрасов подчеркнул, что в минувшем году с Абхазией впервые стал сотрудничать один из самых восточных регионов России - Приморский край, оборот составил около $31,4 тыс. "Из Приморья в Абхазию поставлялись готовые продукты питания из мяса и рыбы, из Абхазии в Приморье - алкогольные и безалкогольные напитки", - уточнил он.