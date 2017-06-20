"Атомфлот": частные компании могут начать строить атомоходы под контролем государства

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Варианты привлечения частных инвестиций, в том числе иностранных, рассматриваются для создания атомных ледоколов нового поколения "Лидер" мощностью 120 МВт, необходимых для круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Ранее такие суда строило только государство, рассказал ТАСС во вторник директор по судоходству госкорпорации "Атомфлот" Андрей Смирнов в ходе проходящей 19-20 июня в Нарьян-Маре конференции "Северный завоз - новые пути и возможности".

"Вопрос по строительству "Лидера" находится сейчас как раз в стадии решения. Были предложения и частно-государственного партнерства, потому что до сих пор атомоходы строились только государством. Да, это атомная энергия, но есть мировая практика эксплуатации частными компаниями, сертифицированными, лицензированными. Под контролем государства это вполне реально", - сказал Смирнов.

Он пояснил, что строить ледоколы планируют под надзором Российского речного регистра, Атомэнергонадзора, поэтому все требования безопасности будут соблюдены.

"Что касается варианта привлечения иностранных инвестиций (в проект строительства "Лидера" - прим. ТАСС), то, наверное, дальше мы к этому придем. Вот немножко кончатся все эти санкции и экономический кризис, вроде бы весь мир из него потихоньку выходит. Иностранные инвестиции возможны, потому как потребителями углеводородных продуктов, которые мы будем поставлять, будет являться если не весь мир, то многие развитые страны. И Китай, и Япония, и Корея и другие", - сказал Смирнов, отвечая на вопросы ТАСС.

Представитель "Атомфлота" отметил, что целесообразно строительство как минимум трех "Лидеров", на что суммарно необходимо порядка 240 млрд рублей.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил создавать атомный ледокольный флот в кооперации государства и бизнеса. На заседании госкомиссии по развитию Арктики в июне этого года он отметил, что в нынешних экономических условиях, при существенных бюджетных ограничениях "решить вопрос развития атомного ледокольного флота в краткосрочной перспективе без участия бизнеса будет сложно". При этом увеличение грузопотока по Северному морскому пути требует организации круглогодичной навигации и новых ледоколов помимо трех строящихся на Балтийском заводе крупных ледоколов мощностью 60 МВт.