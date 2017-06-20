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ЦБ предложил отказаться от оружия при инкассации в случае использования спецконтейнеров

Экономика и бизнес
20 июня, 12:47 UTC+3 СУЗДАЛЬ 20, июня. /ТАСС

При несанкционированном доступе в такие контейнеры банкноты окрашиваются и утрачивают платежеспособность

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СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Банк России разработал поправку в нормативные акты, согласно которой инкассаторов освободят от необходимости носить служебное оружие в случае, если автомобили для перевозки денег будут оборудованы специальными контейнерами с краской, взрывающимися при несанкционированном доступе. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров в ходе III Международной конференции "Актуальные вопросы налично-денежного обращения".

"Мы предлагаем отменить обязательность наличия оружия, если при транспортировке используется специальное устройство, в случае несанкционированного вскрытия которого происходит окрашивание банкнот несмываемой краской", - отметил Юров.

По словам директора департамента, окрашенные банкноты утрачивают платежеспособность, и попытки завладеть ими лишаются смысла.

Однако, как пояснил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, такие контейнеры являются недешевым оборудованием, поэтому необходимо анализировать экономическую целесообразность их использования. "Мы с Александром Васильевичем (Юровым - прим. ред.) смотрели опыт во Франции - там инкассаторы выезжают на маршрут в обычном транспорте, без бронирования. После того, как они стали применять контейнеры, случаи нападений стали сокращаться", - сказал он. Лунтовский добавил, что это связано со сложностью обмена испачканных краской купюр на новые.

В России ЦБ принимает окрашенные купюры только от банков, отметил он.

Сейчас инкассаторские работники должны либо сами иметь оружие, либо выполнять перевозку и инкассацию в сопровождении вооруженных работников ОВД или частных охранных организаций.

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