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"Единая Россия" предлагает ввести для социально ориентированных НКО льготные кредиты

Экономика и бизнес
20 июня, 12:51 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 20, июня. /ТАСС

Также необходимо упростить процедуру регистрации и отчетности для НКО, считает член президиума Генсовета партии, зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена закрепить в законодательстве возможности для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) получать кредиты на льготной основе. Об этом заявила во вторник член президиума Генсовета партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова на XV Гражданском форуме, который проходит в Ярославле.

"Нас ждет масштабная законотворческая работа. Во-первых, мы предлагаем разработать правовые механизмы, позволяющие социально ориентированным НКО использовать займы, кредиты на льготной основе. Во-вторых, необходимо предоставить социально ориентированным НКО возможность в полном объеме компенсировать экономически обоснованные затраты на оказание общественно полезных услуг, - сказала Карелова.

Также, по мнению, Кареловой, необходимо упростить процедуру регистрации и отчетности для НКО. "Мы должны устранить административные барьеры для социально ориентированных НКО, установить простые и понятные правила работы. Это позволит социально ориентированным НКО в краткие сроки получать нужный юридический статус и государственную поддержку", - добавила она.

В свою очередь, первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин заявил о необходимости предоставить НКО право выкупа арендуемого помещения. "Нужно предоставить им (НКО) право выкупа арендуемого имущества, находящегося в государственной собственности. Есть мнение, что это следует делать в порядке, аналогичном предусмотренному для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

XV Гражданский форум в Ярославской области проходит при участии "Единой России". В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций, Общественной палаты, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов "Единой России", а также представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.

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