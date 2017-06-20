Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавиация с 21 июня будет публиковать список авиакомпаний, задерживающих чартеры

Экономика и бизнес
20 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Такая "репутационная ремарка", о которой станет известно потребителям, должна сыграть свою роль при выборе перевозчика, считает глава ведомства Александр Нерадько

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Росавиация с 21 июня будет ежедневно публиковать на своем сайте список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Смотрите также

Росавиация может ограничить чартерные программы перевозчиков при частой задержке рейсов

До 25 тыс. уральских туристов пострадали из-за проблем "ВИМ-Авиа"

Прокуратура привлекла к ответственности "ВИМ-Авиа" и ее гендиректора за задержки рейсов

Авиакомпании скорректируют программу чартеров для недопущения задержек рейсов

"Если будут продолжаться такие задержки рейсов свыше двух часов, а задержки достигают и 12 часов, и более суток, мы в Росавиации рассматриваем это как издевательство над пассажирами, которые вынуждены в интересах чьего-то бизнеса вместе с детьми терпеть лишения и неудобства. И предупредили их, что мы для начала будем публиковать с завтрашнего дня ежедневно список задержек рейсов с наименованиями этих авиакомпаний, чтобы уже сами пассажиры могли выбирать, какими авиакомпаниями им летать", - сказал он.

Такая "репутационная ремарка", о которой станет известно потребителям, должна сыграть свою роль при выборе перевозчика, считает Нерадько.

"Еще одна особенность: многие чартерные перевозчики аффилированны с туристическим бизнесом. И собственники этих авиакомпаний также являются собственниками турагентств, гостиниц за рубежом. И, конечно, (они) меньше внимания обращают на необходимость строгого выдерживания расписания рейсов, пунктуальности, поскольку это нарушает их бизнес", - отметил руководитель Росавиации.

В РФ только за прошлые сутки было выполнено, по данным Росавиации, 678 регулярных рейсов и 273 нерегулярных, причем 4 чартерных рейса были выполнены с задержкой более 6 часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама