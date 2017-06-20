Росавиация с 21 июня будет публиковать список авиакомпаний, задерживающих чартеры

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Росавиация с 21 июня будет ежедневно публиковать на своем сайте список авиакомпаний, задерживающих чартерные рейсы. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько.
"Если будут продолжаться такие задержки рейсов свыше двух часов, а задержки достигают и 12 часов, и более суток, мы в Росавиации рассматриваем это как издевательство над пассажирами, которые вынуждены в интересах чьего-то бизнеса вместе с детьми терпеть лишения и неудобства. И предупредили их, что мы для начала будем публиковать с завтрашнего дня ежедневно список задержек рейсов с наименованиями этих авиакомпаний, чтобы уже сами пассажиры могли выбирать, какими авиакомпаниями им летать", - сказал он.
Такая "репутационная ремарка", о которой станет известно потребителям, должна сыграть свою роль при выборе перевозчика, считает Нерадько.
"Еще одна особенность: многие чартерные перевозчики аффилированны с туристическим бизнесом. И собственники этих авиакомпаний также являются собственниками турагентств, гостиниц за рубежом. И, конечно, (они) меньше внимания обращают на необходимость строгого выдерживания расписания рейсов, пунктуальности, поскольку это нарушает их бизнес", - отметил руководитель Росавиации.
В РФ только за прошлые сутки было выполнено, по данным Росавиации, 678 регулярных рейсов и 273 нерегулярных, причем 4 чартерных рейса были выполнены с задержкой более 6 часов.