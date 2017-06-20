Курс евро на Московской бирже превысил 66 руб., доллара - 59 руб.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 95 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 66,13 руб. впервые с 9 декабря 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В то же время курс доллара в ходе торгов увеличился на 60 копеек и составил 59,04 руб., превысив отметку в 59 руб. впервые с 15 марта 2017 г.

Российская валюта обновила минимумы вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне упала на более чем 2% - ниже $46 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки нефти были ниже данной отметки 29 ноября 2016 года.

При этом по состоянию на 13:23 мск цены на нефть уже составили $46,07 за баррель (падение на 1,9%).